У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» цього року планує облаштувати близько 400 майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів у різних районах Харкова.
Як зазначили на підприємстві, для цього готуються бетонні основи. Їх обносять металевою огорожею, яку можна легко відремонтувати або частково замінити у випадку її пошкодження. У червні такі роботи проводилися в Холодногірському районі, а після їх завершення продовжаться в Новобаварському.
«Нові контейнерні майданчики мають більш естетичний вигляд. Також розміщення контейнерів в огородженій зоні запобігає розкиданню побутових відходів, а бетонна основа забезпечує зручність транспортування баків та вивантаження побутових відходів працівниками підприємства», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» цього року планує облаштувати близько 400 майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів у різних районах Харкова.".