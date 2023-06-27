У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» цього року планує облаштувати близько 400 майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів у різних районах Харкова.

Як зазначили на підприємстві, для цього готуються бетонні основи. Їх обносять металевою огорожею, яку можна легко відремонтувати або частково замінити у випадку її пошкодження. У червні такі роботи проводилися в Холодногірському районі, а після їх завершення продовжаться в Новобаварському.

«Нові контейнерні майданчики мають більш естетичний вигляд. Також розміщення контейнерів в огородженій зоні запобігає розкиданню побутових відходів, а бетонна основа забезпечує зручність транспортування баків та вивантаження побутових відходів працівниками підприємства», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.