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З Харкова з початку липня вивезли понад 65 тисяч сміття

Суспільство 20:43   13.07.2023
Оксана Горун
З Харкова з початку липня вивезли понад 65 тисяч сміття

Бригади КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” з 1 по 12 липня вивезли 66 тис. куб. м побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 54,9 тис. куб. м ТПВ та 11,1 тис. куб. м  великогабаритних відходів.

За словами директора КВПВ Олексія Артикуленка, також бригади підприємства подрібнювали та вивозили гілки та дерева, які були повалені внаслідок стихійних злив. Крім того, разом з активістами та небайдужими харків’янами підприємство продовжило роботу з запобігання випадків неправильного паркування біля сміттєвих контейнерів та несанкціонованого викидання побутових відходів, завдяки чому таких епізодів поменшало.

Читайте також: У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 20:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” з 1 по 12 липня вивезли 66 тис. куб. м побутових відходів".