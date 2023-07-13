З Харкова з початку липня вивезли понад 65 тисяч сміття

Бригади КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” з 1 по 12 липня вивезли 66 тис. куб. м побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 54,9 тис. куб. м ТПВ та 11,1 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КВПВ Олексія Артикуленка, також бригади підприємства подрібнювали та вивозили гілки та дерева, які були повалені внаслідок стихійних злив. Крім того, разом з активістами та небайдужими харків’янами підприємство продовжило роботу з запобігання випадків неправильного паркування біля сміттєвих контейнерів та несанкціонованого викидання побутових відходів, завдяки чому таких епізодів поменшало.