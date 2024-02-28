Звалища ТПВ знайшли під Харковом – екоінспектори готуються карати винних
У Харківському районі Харківської області виявили несанкціоновані звалища.
Про звалища твердих побутових відходів у місті Південне та селищі Слобожанське повідомила через сервіс “ЕкоЗагроза” небайдужа мешканка, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
Екоінспектори оглянули зазначені території та встановили, що відходи розміщувалися на ділянках із твердим покриттям, що є порушенням законодавства.
Відомство проводить заходи щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП.
Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі Харківської області виявили несанкціоновані звалища".