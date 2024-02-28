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Звалища ТПВ знайшли під Харковом – екоінспектори готуються карати винних

Суспільство 21:27   28.02.2024
Олена Нагорна
Звалища ТПВ знайшли під Харковом – екоінспектори готуються карати винних

У Харківському районі Харківської області виявили несанкціоновані звалища. 

Про звалища твердих побутових відходів у місті Південне та селищі Слобожанське повідомила через сервіс “ЕкоЗагроза” небайдужа мешканка, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Екоінспектори оглянули зазначені території та встановили, що відходи розміщувалися на ділянках із твердим покриттям, що є порушенням законодавства.

Відомство проводить заходи щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП.


Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Звалища ТПВ знайшли під Харковом – екоінспектори готуються карати винних»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 21:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі Харківської області виявили несанкціоновані звалища".