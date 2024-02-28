Звалища ТПВ знайшли під Харковом – екоінспектори готуються карати винних

У Харківському районі Харківської області виявили несанкціоновані звалища.

Про звалища твердих побутових відходів у місті Південне та селищі Слобожанське повідомила через сервіс “ЕкоЗагроза” небайдужа мешканка, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Екоінспектори оглянули зазначені території та встановили, що відходи розміщувалися на ділянках із твердим покриттям, що є порушенням законодавства.

Відомство проводить заходи щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП.



Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області