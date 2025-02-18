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В Харькове ловят по фото тех, кто незаконно выбрасывает мусор и создает свалки

Общество 17:49   18.02.2025
Елена Нагорная
В Харькове ловят по фото тех, кто незаконно выбрасывает мусор и создает свалки Фото: Харьковский горсовет

Уже четырех человек привлекли к ответственности с начала года в Харькове за нарушение правил благоустройства — незаконный выброс мусора и создание стихийных свалок.

В 2024 году в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» составили 37 административных протоколов, информирует пресс-служба горсовета.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: 1360 гривен для граждан и 1700 гривен — для должностных лиц и предпринимателей. В случае неуплаты материалы передаются в исполнительную службу, которая может наложить арест на банковский счет нарушителя.

В КП «КВБО» отметили, что для вынесения дела на рассмотрение комиссии достаточно фото- или видеофиксации номера автомобиля в момент нарушения. Эту информацию можно передать на предприятие или в правоохранительные органы.

Коммунальщики напоминают предпринимателям о необходимости заключения договоров на вывоз мусора.

Незаконный выброс мусора
Фото: Харьковский горсовет
Незаконный выброс мусора
Фото: Харьковский горсовет
Незаконный выброс мусора
Фото: Харьковский горсовет
Незаконный выброс мусора
Фото: Харьковский горсовет
Стихийная свалка в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 17:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже четырех человек привлекли к ответственности с начала года в Харькове за нарушение правил благоустройства — незаконный выброс мусора и создание стихийных свалок.".