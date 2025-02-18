В Харькове ловят по фото тех, кто незаконно выбрасывает мусор и создает свалки

Уже четырех человек привлекли к ответственности с начала года в Харькове за нарушение правил благоустройства — незаконный выброс мусора и создание стихийных свалок.

В 2024 году в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» составили 37 административных протоколов, информирует пресс-служба горсовета.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: 1360 гривен для граждан и 1700 гривен — для должностных лиц и предпринимателей. В случае неуплаты материалы передаются в исполнительную службу, которая может наложить арест на банковский счет нарушителя.

В КП «КВБО» отметили, что для вынесения дела на рассмотрение комиссии достаточно фото- или видеофиксации номера автомобиля в момент нарушения. Эту информацию можно передать на предприятие или в правоохранительные органы.

Коммунальщики напоминают предпринимателям о необходимости заключения договоров на вывоз мусора.