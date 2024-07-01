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Громады Харьковщины, где нашли больше всего свалок, назвали в экоинспекции

Общество 21:11   01.07.2024
Елена Нагорная
Громады Харьковщины, где нашли больше всего свалок, назвали в экоинспекции Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

Специалисты экоинспекции в рамках ежегодной акции по благоустройству «За чистую окружающую среду» обследовали восемь громад Харьковщины и во всех обнаружили несанкционированные свалки.

Больше всего таких свалок — по 20 — было в Мерефянской, Солоницевской и Змиевской громадах, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В Дергачевской ТГ обнаружили 17 свалок, в Южногородской — 7, в Слобожанской и Высочанской — по 3, в Люботинской — 2.

«Должностным лицам громад были предоставлены обязательные к исполнению требования. К административной ответственности были привлечены 92 человека, а сумма наложенных штрафов составила 32300 гривен. По требованию инспекторов выявленные свалки были ликвидированы», — рассказали в ведомстве.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты экоинспекции в рамках ежегодной акции по благоустройству «За чистую окружающую среду» обследовали восемь громад Харьковщины и во всех обнаружили несанкционированные свалки".