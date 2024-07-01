Громади Харківщини, де знайшли найбільше сміттєзвалищ, назвали в екоінспекції

Фахівці екоінспекції у межах щорічної акції з благоустрою “За чисте довкілля” обстежили вісім громад Харківщини та у всіх виявили несанкціоновані звалища.

Найбільше таких смітників – по 20 – було у Мереф’янській, Солоницівській та Зміївській громадах, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

У Дергачівській ТГ виявили 17 звалищ, у Південноміській – 7, у Слобожанській та Височанській – по 3, у Люботинській – 2.

“Посадовим особам громад були надані обов’язкові до виконання вимоги. До адміністративної відповідальності були притягнуті 92 особи, а сума накладених штрафів склала 32300 гривень. На вимогу інспекторів виявлені сміттєзвалища були ліквідовані”, – розповіли у відомстві.