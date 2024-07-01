Громади Харківщини, де знайшли найбільше сміттєзвалищ, назвали в екоінспекції
Фото: Держекоінспекція у Харківській області
Фахівці екоінспекції у межах щорічної акції з благоустрою “За чисте довкілля” обстежили вісім громад Харківщини та у всіх виявили несанкціоновані звалища.
Найбільше таких смітників – по 20 – було у Мереф’янській, Солоницівській та Зміївській громадах, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
У Дергачівській ТГ виявили 17 звалищ, у Південноміській – 7, у Слобожанській та Височанській – по 3, у Люботинській – 2.
“Посадовим особам громад були надані обов’язкові до виконання вимоги. До адміністративної відповідальності були притягнуті 92 особи, а сума накладених штрафів склала 32300 гривень. На вимогу інспекторів виявлені сміттєзвалища були ліквідовані”, – розповіли у відомстві.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мусор, свалки, Харків, экоинспекция;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці екоінспекції у межах щорічної акції з благоустрою “За чисте довкілля” обстежили вісім громад Харківщини та у всіх виявили несанкціоновані звалища".