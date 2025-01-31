Скандал в Харькове: жильцы поврежденного дома не дают разбирать завалы

Жильцы дома на ул. Свободы, 11/13, добились через суд восстановления здания. Но как только работы начались, на место вызвали полицию.

Во дворе дома на ул. Свободы, 11/13, появилась строительная техника. Здание, которое изначально хотели снести, внесли в планы восстановления на 2025 год. Этого жильцы добивались в течение более чем двух лет. Однако появлению строителей не обрадовались и тут же потребовали остановить работы. В сути конфликта разбирался корреспондент МГ «Объектив».

«Приехала бригада, и они не предоставили документы на демонтаж конструкции… По законодательству, нельзя разбирать поврежденные конструкции, если нет проекта», — объясняет суть претензий к рабочим жительница дома Татьяна Шамарина.

Она высказала опасение части жильцов: «Что вместо разборов завалов поврежденных конструкций в одно «прекрасное» время мы придем, и дома не будет – то есть восстанавливать будет нечего. Поэтому мы требуем, чтобы все соответствовало закону».

Соседка Татьяны Нина говорит: утром на место прибыли представители фирмы-подрядчика – ЧП «Паллада» и пояснили жильцам, что в ближайшие несколько дней будут убирать строительный мусор. Однако в том, что такое «строительный мусор», стороны не сошлись.

«Приехал вот этот вот кран и начал пытаться снять конструкцию с квартиры 25. На что мы сказали: «Покажите нам проект». Они сказали, что «какой там проект, это же строительный мусор, о чем вы?» — пересказывает Нина.

Опасаясь, что вместе с мусором разберут и сам дом, люди вызвали полицию. Прибыл на место и директор ЧП «Паллада» Александр Лысецкий.

Он заверил: разрушать уцелевшую часть дома никто не намерен. Но для того, чтобы создать полноценный проект реконструкции и приступить к строительным работам специалистам необходимо убрать аварийные конструкции, которые могут в любой момент обрушиться, а также разобрать завалы – чтобы добраться до поврежденных перекрытий и выяснить, в каком реально они состоянии. Лысецкий уточнил: у строителей есть проект первоочередных работ – для внутреннего пользования. Однако это пока не та документация, которую, проконсультировавшись с юристами, требуют жильцы.

«Это две разные вещи. Проект демонтажа конструкций для возведения потом нового здания выпускается в проектной документации, которая подписывается мной как руководителем и потом на основании этого объявляется тендер – и так далее. Сейчас делается проект внутренний, мой, у меня есть конструкторы, которые говорят: «Чтобы понять, что здесь, что вот с этой стеной… Она будет держаться или нет? Никто не знает», — пояснил директор фирмы-подрядчика.

Лысецкий показал обеспокоенным женщинам план разбора завалов их дома, который должны провести рабочие – в электронном виде. А также заверил, что цели уничтожить здание нет.

«Никто не собирается тут ничего рушить из того, что стоит в нормальном виде. Хотите? Можно разрушить его. Но зачем? Мы не хотим его рушить. Но вот это надо убрать. Это стоять не будет. Там новые плиты нужно класть. Армированные пояса нужно делать», — пояснил Лысецкий и предупредил: если жильцы будут настаивать исключительно на уборке строительного мусора во дворе, то после суток таких работ подрядчики уедут. Начать восстановление и создать необходимую проектную документацию, не разобрав завалы, невозможно.

Напомним, дом на ул. Свободы, 11/13, серьезно пострадал от ракетного удара в сентябре 2022 года. Областная комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение снести здание. Однако местные жители заподозрили, что так просто хотят освободить «золотое место» в центре города и отдать его под коммерческую застройку. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. После масштабного резонанса, повторной экспертизы и решения суда мэрия обратилась в комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о сносе. При этом мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал: техническая возможность восстановить здание есть, но необходима «экономическая экспертиза». В декабре 2024 года, отвечая на запрос МГ «Объектив», Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета сообщил: дом включен в план восстановления на 2025 год.