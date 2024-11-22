«Невежество» – языковой омбудсмен о деколонизационном скандале на Харьковщине

Деколонизационный скандал в Малоданиловской громаде набирает обороты. По этому поводу также высказался и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Кто те депутаты местных громад, которых не устраивают имена замученных советским режимом представителей украинской литературы? Мне стало известно о том, что вчера, в День Достоинства и Свободы, депутаты Малоданиловского поссовета вопреки законодательству, нормативно-правовым актам и здравому смыслу переименовали улицу выдающегося украинского поэта Александра Олеся на улицу Затишну. Решение – на сайте громады. Считаю, что это решение внеочередной сессии – демонстративное свидетельство откровенного превышения полномочий депутатов громады, а также ее «селЕщного головы», который должен остановить это невежество, а, откровенно говоря, вредительство, противоречащее национальным интересам», — написал Кремень в Facebook.

Он отметил, что надеется, что ХОВА оперативно отреагирует на такое решение. Но подчеркнул, что «не дадим осквернить имя представителя национальной культуры».

Тем временем, под вчерашним сообщением главы Малоданиловской громады Александра Гололобова, где он прокомментировал ситуацию и объяснил, что «обвинения в пощечине в адрес главы ХОВА Олега Синегубова – безосновательны», — уже более 300 комментариев.

Среди них – от имени администратора чата в Telegram-канале Гололобова написано «в этом чате очень много тех, кто никакого отношения не имеет к Малоданиловской громаде, но имеет большую любовь к Александру Олесю. Объединяйтесь, соберите из собственных средств и почтите эту фигуру памятником. Обещаю, рассмотрим этот вопрос, найдем место, где его почтить».

Напомним, Малоданиловская громада переименовала улицы, которые только недавно получили новые названия. Глава ТГ Александр Гололобов назвал некоторые предварительные решения топонимической группы при ХОВА «ошибками». Действия руководства громады историк Мария Тахтаулова охарактеризовали как «пощечина в адрес Синегубова». На эти слова отреагировал Гололобов, объяснив «обвинения в пощечине в адрес главы ХОВА Олега Синегубова – безосновательны».