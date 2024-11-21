Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине

Общество 08:01   21.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине

Глава Малоданиловской громады на Харьковщине Александр Гололобов назвал решения топонимической группы при ХОВА, касающиеся переименования улиц, – «ошибкой».

Он заявил, что «ошибки уже начали исправлять» – переименовывают улицы с учетом общественного мнения. Так, по его словам, местные жители просят не называть топонимы именами и фамилиями известных людей.

«Комиссией в этом году были приняты решения, касающиеся переименования улиц в Малоданиловской громаде. К сожалению, большое количество изменений было без учета мнения местных. Одна из участников комиссии в ответ на просьбу местных жителей не называть топонимы какими-либо именами и фамилиями – назвала жителей громады ждунами. Не все, кто в вышиванках, – патриоты. Не все, кто на волне перемен и популизма получил должности, — компетентные специалисты. Мы работаем с людьми. Мнение громады – приоритет для исполнения», – написал Гололобов.

По его словам, уже четыре улицы назвали так, как и хотели местные, а решения принимают после проведения общественных слушаний.

«Завтра очередная сессия, улица Олеся будет – Уютной», – написал Гололобов.

Фото: Александр Гололобов/Telegram
Фото: Александр Гололобов/Telegram

Читайте также: Переделать переходы в метро Харькова для людей с инвалидностью пока невозможно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 21 ноября: над Украиной летают ракеты
Новости Харькова – главное за 21 ноября: над Украиной летают ракеты
21.11.2024, 08:38
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
21.11.2024, 08:01
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
20.11.2024, 18:28
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
20.11.2024, 14:25
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
20.11.2024, 13:02
Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб
Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб
21.11.2024, 08:37

Новости по теме:

14:20
Ловили рыбу, а нашли мину. В Малоданиловской громаде – необычный «улов»
18:12
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
07:02
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)

Вы читали новость: «Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады на Харьковщине Александр Гололобов назвал решения топонимической группы при ХОВА, касающиеся переименования улиц, – «ошибкой».".