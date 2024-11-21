Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине

Глава Малоданиловской громады на Харьковщине Александр Гололобов назвал решения топонимической группы при ХОВА, касающиеся переименования улиц, – «ошибкой».

Он заявил, что «ошибки уже начали исправлять» – переименовывают улицы с учетом общественного мнения. Так, по его словам, местные жители просят не называть топонимы именами и фамилиями известных людей.

«Комиссией в этом году были приняты решения, касающиеся переименования улиц в Малоданиловской громаде. К сожалению, большое количество изменений было без учета мнения местных. Одна из участников комиссии в ответ на просьбу местных жителей не называть топонимы какими-либо именами и фамилиями – назвала жителей громады ждунами. Не все, кто в вышиванках, – патриоты. Не все, кто на волне перемен и популизма получил должности, — компетентные специалисты. Мы работаем с людьми. Мнение громады – приоритет для исполнения», – написал Гололобов.

По его словам, уже четыре улицы назвали так, как и хотели местные, а решения принимают после проведения общественных слушаний.

«Завтра очередная сессия, улица Олеся будет – Уютной», – написал Гололобов.

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