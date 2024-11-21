Місцеві проти імен та прізвищ у назвах: топонімічні суперечки на Харківщині

Голова Малоданілівської громади на Харківщині Олександр Гололобов назвав рішення топонімічної групи при ХОВА щодо перейменування вулиць – “помилкою”.

Він заявив, що “помилки вже почали виправляти” – перейменовують вулиці враховуючи громадську думку. Так, за його словами, місцеві жителі просять не називати топоніми іменами та прізвищами відомих людей.

“Комісією цього року було ухвалено рішення, щодо перейменування вулиць у Малоданилівській громаді. На жаль, велика кількість змін була без урахування думки місцевих. Одна з учасників комісії на прохання місцевих мешканців не називати топоніми на ім’я та прізвищем будь-якого – назвала мешканців громади ждунами. Не всі хто у вишиванках – патріоти. компетентні фахівці. Ми працюємо з людьми. Думка громади – пріоритет для виконання”, – написав Гололобов.

За словами Гололобова, вже чотири вулиці назвали так, як і бажали місцеві – після проведення громадських слухань.

“Завтра чергова сесія, вулиця Олеся буде – Затишною”, – написав Гололобов.