Місцеві проти імен та прізвищ у назвах: топонімічні суперечки на Харківщині
Голова Малоданілівської громади на Харківщині Олександр Гололобов назвав рішення топонімічної групи при ХОВА щодо перейменування вулиць – “помилкою”.
Він заявив, що “помилки вже почали виправляти” – перейменовують вулиці враховуючи громадську думку. Так, за його словами, місцеві жителі просять не називати топоніми іменами та прізвищами відомих людей.
“Комісією цього року було ухвалено рішення, щодо перейменування вулиць у Малоданилівській громаді. На жаль, велика кількість змін була без урахування думки місцевих. Одна з учасників комісії на прохання місцевих мешканців не називати топоніми на ім’я та прізвищем будь-якого – назвала мешканців громади ждунами. Не всі хто у вишиванках – патріоти. компетентні фахівці. Ми працюємо з людьми. Думка громади – пріоритет для виконання”, – написав Гололобов.
За словами Гололобова, вже чотири вулиці назвали так, як і бажали місцеві – після проведення громадських слухань.
“Завтра чергова сесія, вулиця Олеся буде – Затишною”, – написав Гололобов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: малоданиловская громада, переименования, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади на Харківщині Олександр Гололобов назвав рішення топонімічної групи при ХОВА щодо перейменування вулиць – “помилкою”.".