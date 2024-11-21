Обвинения в пощечине начальнику ХОВА Синегубову безосновательны – Гололобов

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов пытается оправдаться после деколонизационного скандала, который только набирает обороты в Харьковской области.

«Обвинения в “пощечине” в адрес председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова безосновательны. Наши действия направлены на обеспечение гармонии и согласия в обществе, а не на конфронтацию с областными властями», — настаивает Гололобов, ранее дерзко раскритиковавший переименование, подписанное его непосредственным начальником Олегом Синегубовым.

Также на своей странице в Телеграмме Гололобов объяснил, почему же в его громаде решили избавиться от названия улицы фамилии известного украинского поэта Александра Олеся, чье наследие изучают в школе. И чья судьба тесно связана со Слобожанщиной и Харьковщиной в частности.

«О переименовании улицы Александра Олеся в «Уютную», это решение было принято после общественных слушаний и на основании обращений жителей, которые выразили желание иметь нейтральное название. Мы уважаем вклад Александра Олеся в украинскую культуру, но считаем, что названия улиц должны отражать современные реалии и пожелания общества», — сообщил Гололобов.

Почему поет Олесь не отражает современных реалий, господин Гололобов не удосужился пояснить.

Поэтому редакция МГ «Объектив» решила напомнить читателям и господину Гололобову, автора какого стихотворения удалили сегодня из названия улицы жители Малоданиловской громады.

О слово рідне! Орле скутий!..

Олександр Олесь

О слово рідне! Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх!

Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам’ятно забутий.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев…

О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

Кстати, господин Гололобов так и не объяснил, чем провинилось нейтральное название улицы Хортицкая и улица имени Арсентия Мовы, выдающегося музыканта, родом из Дергачей.

Ранее стало известно, что в Малоданиловской громаде решили переименовать четыре улицы, имевшие явное проукраинское содержание. Их заменили на нейтральное. Историк Мария Тахтаулова назвала такой поступок пощечиной начальнику ХОВА Олегу Синегубову, который ранее одобрил именно эти названия для улиц Малоданиловской громады.