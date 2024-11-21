Звинувачення в ляпасі начальнику ХОВА Синєгубову безпідставні – Гололобов

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов намагається виправдатися після деколонізаційного скандалу, який лише набирає обертів у Харківській області.

«Звинувачення в “ляпасі” на адресу голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова є безпідставними. Наші дії спрямовані на забезпечення гармонії та злагоди в громаді, а не на конфронтацію з обласною владою», – наполягає Гололобов, який раніше зухвало розкритикував перейменування, підписане його безпосереднім начальником Олегом Синєгубовим.

Також на своїй сторінці у Телеграм Гололобов пояснив, чому ж у його громаді вирішили позбутися у назві вулиці прізвища відомого українського поета Олександра Олеся, чий доробок вивчають у школі. І чия доля тісно пов’язана зі Слобожанщиною та Харківщиною зокрема.

«Щодо перейменування вулиці Олександра Олеся на “Затишну”, це рішення було прийнято після громадських слухань та на підставі звернень жителів, які висловили бажання мати нейтральну назву. Ми поважаємо внесок Олександра Олеся в українську культуру, але вважаємо, що назви вулиць повинні відображати сучасні реалії та побажання громади», – повідомив Гололобов.

Редакція МГ «Об’єктив» вирішило нагадати читачам та пану Гололобову, автора якої поезії позбулися сьогодні у назві вулиці мешканці Малоданилівської громади.

О слово рідне! Орле скутий!..

Олександр Олесь

О слово рідне! Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх!

Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам’ятно забутий.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев…

О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

До речі, пан Гололобов так і не пояснив, чим завинила нейтральна назва вулиці Хортицька та вулиця імені Арсентія Мови, видатного музиканта, родом із Дергачів.

Раніше стало відомо, що у Малоданілівській громаді вирішили перейменувати чотири вулиці, які мали явний проукраїнський зміст. Їх замінили на нейтральні. Історик Марія Тахтаулова назвала такий вчинок ляпасом начальнику ХОВА Олегу Синєгубову, який раніше схвалив саме ці назви для вулиць Малоданілівської громади.