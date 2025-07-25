Убийство на детской площадке в Харькове: полицейские задержали подозреваемого
В Харькове 22 июля произошло убийство. Конфликт двух мужчин привел к тому, что один из них достал нож и ударил второго в спину.
«22 июля вечером в отдел полиции №1 ХРУП №1 поступило сообщение о том, что на одной из детских площадок города неизвестный нанес другому мужчине ножевые ранения в спину. При осмотре места преступления полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник внезапный конфликт. В ходе которого один из них вытащил нож и нанес потерпевшему множественные ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские оперативно разыскали подозреваемого. Это 37-летний житель Харькова. Если его вину докажут, он может провести в тюрьме ближайшие 15 лет.
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Сейчас его отправили в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 14:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 22 июля произошло убийство. Конфликт двух мужчин привел к тому, что один из них достал нож и ударил второго в спину".