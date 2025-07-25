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Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного

Події 14:39   25.07.2025
Оксана Горун
Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного Фото: sud.ua

У Харкові 22 липня сталося вбивство. Конфлікт двох чоловіків призвів до того, що один із них дістав ножа та вдарив іншого в спину.

“22 липня ввечері до відділу поліції № 1 ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків міста невідомий наніс іншому чоловіку ножові поранення в спину. Під час огляду місця злочину поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник раптовий конфлікт. У ході якого один із них витяг ножа та наніс потерпілому множинні поранення. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти оперативно розшукали підозрюваного. Це 37-річний мешканець Харкова. Якщо його провину доведуть, він може провести у в’язниці найближчі 15 років.

підозрюваний у вбивстві на дитячому майданчику у Харкові

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Наразі його відправили до СІЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 14:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 22 липня сталося вбивство. Конфлікт двох чоловіків призвів до того, що один із них дістав ножа та вдарив іншого в спину".