Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного

У Харкові 22 липня сталося вбивство. Конфлікт двох чоловіків призвів до того, що один із них дістав ножа та вдарив іншого в спину.

“22 липня ввечері до відділу поліції № 1 ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків міста невідомий наніс іншому чоловіку ножові поранення в спину. Під час огляду місця злочину поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник раптовий конфлікт. У ході якого один із них витяг ножа та наніс потерпілому множинні поранення. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти оперативно розшукали підозрюваного. Це 37-річний мешканець Харкова. Якщо його провину доведуть, він може провести у в’язниці найближчі 15 років.

Наразі його відправили до СІЗО.