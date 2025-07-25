Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного
У Харкові 22 липня сталося вбивство. Конфлікт двох чоловіків призвів до того, що один із них дістав ножа та вдарив іншого в спину.
“22 липня ввечері до відділу поліції № 1 ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків міста невідомий наніс іншому чоловіку ножові поранення в спину. Під час огляду місця злочину поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник раптовий конфлікт. У ході якого один із них витяг ножа та наніс потерпілому множинні поранення. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти оперативно розшукали підозрюваного. Це 37-річний мешканець Харкова. Якщо його провину доведуть, він може провести у в’язниці найближчі 15 років.
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Наразі його відправили до СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 14:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 22 липня сталося вбивство. Конфлікт двох чоловіків призвів до того, що один із них дістав ножа та вдарив іншого в спину".