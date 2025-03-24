Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото)
Фото: ХОВА
БпЛА упал в Индустриальном районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Харьков. Индустриальный район. Зафиксировано падение БпЛА неизвестного типа на детскую площадку. Пострадавших нет. Профильные службы обследуют территорию», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, детская площадка, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 21:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА упал в Индустриальном районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".