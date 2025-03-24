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Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото)

Происшествия 21:25   24.03.2025
Оксана Якушко
Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото) Фото: ХОВА

БпЛА упал в Индустриальном районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьков. Индустриальный район. Зафиксировано падение БпЛА неизвестного типа на детскую площадку. Пострадавших нет. Профильные службы обследуют территорию», – рассказал Синегубов.

Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА упал в Индустриальном районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".