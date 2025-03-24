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Невідомий БпЛА впав на дитячий майданчик у Харкові (фото)

Події 21:25   24.03.2025
Оксана Якушко
Невідомий БпЛА впав на дитячий майданчик у Харкові (фото)

БпЛА впав в Індустріальному районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Харків. Індустріальний район. Зафіксовано падіння БпЛА невідомого типу на дитячий майданчик. Постраждалих немає. Профільні служби обстежують територію», – розповів Синєгубов.

Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 21:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА впав в Індустріальному районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".