Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя

Общество 12:40   27.10.2025
Виктория Яковенко
Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 51-летнего мужчины, который, по данным следствия, эксплуатировал женщину.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что харьковчанин предложил своей знакомой, находившейся в тяжелом материальном положении, работу на собственном предприятии. Женщина согласилась и переехала в город.

Мужчина пообещал ей 7000 грн зарплаты и 2% от реализуемой продукции.

«Однако фактически выплачивал только минимальную зарплату, не соответствующую объему и интенсивности выполняемой работы. Оговоренные проценты от продаж предприниматель не выплачивал. Кроме того, намеренно не оформил женщину официально, чтобы лишить ее возможности законно требовать оплату труда», — установили правоохранители.

По данным прокуратуры, потерпевшая неоднократно обращалась к мужчине о выплате задолженности, но тот каждый раз откладывал расчет, и уверял, что отдаст деньги позже. Впоследствии фигуранту надоели напоминания. Он начал угрожать работнице: запугал ее и применил физическую силу. Как выяснило следствие, мужчина забрал у женщины личные документы и мобильный телефон, а также заставлял ее работать безвозмездно.

«Когда потерпевшая пыталась узнать, когда ей вернут документы, мужчина, понимая ее безвыходное положение, заявил, что отпустит ее только после уплаты ему 5000 долларов. В течение полугода он эксплуатировал женщину в собственной предпринимательской деятельности, не выплачивая заработную плату и систематически применяя психологическое и физическое насилие», – отметили в прокуратуре.

А однажды, когда работница не вышла на работу, предприниматель приехал в ее квартиру, угрозами заставил поехать с ним в офис и, применяя силу, заставил написать расписку о якобы существующем долге, добавили правоохранители.

Мужчине инкриминируют вербовку лица, с использованием обмана, его уязвимого состояния, принуждения, материальной зависимости, связанного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего или его близких, и с угрозой применения такого насилия, с целью трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УКУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: Виктория Яковенко

Автор: Виктория Яковенко
  Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 12:40;

