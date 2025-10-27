Примушував працювати безкоштовно: в Харкові судитимуть підприємця

Правоохоронці передали до суду справу 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, експлуатував жінку.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що харків’янин запропонував своїй знайомій, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі, роботу на власному підприємстві. Жінка погодилася та переїхала до міста.

Чоловік пообіцяв їй 7000 грн зарплати і 2% від реалізованої продукції.

«Проте фактично виплачував лише мінімальну зарплату, яка не відповідала обсягу та інтенсивності виконуваної роботи. Обумовлені відсотки від продажу підприємець не виплачував. Крім того, умисно не оформив жінку офіційно, аби позбавити її можливості законно вимагати оплату праці», – встановили правоохоронці.

За даними прокуратури, потерпіла неодноразово зверталася до чоловіка щодо виплати заборгованої частини коштів, але той щоразу відкладав розрахунок, та запевняв, що віддасть гроші пізніше. Згодом фігуранту набридли нагадування. Він почав погрожувати працівниці: залякував її та застосовував фізичну силу. Також, як з’ясувало слідство, чоловік забрав у жінки особисті документи та мобільний телефон, а також примушував її працювати безоплатно.

«Коли потерпіла намагалася дізнатися, коли їй повернуть документи, чоловік, розуміючи її безвихідне становище, заявив, що відпустить її лише після сплати йому 5000 доларів. Протягом пів року він експлуатував жінку у власній підприємницькій діяльності, не виплачуючи заробітну плату та систематично застосовуючи психологічне і фізичне насильство», – зазначили в прокуратурі.

А одного дня, коли працівниця не вийшла на роботу, підприємець приїхав до її квартири, погрозами змусив поїхати з ним до офісу та, застосовуючи силу, примусив написати розписку про нібито існуючий борг, додали правоохоронці.

Чоловіку інкримінують вербування особи, з використанням обману, її уразливого стану, примусу, матеріальної залежності, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, та з погрозою застосування такого насильства, з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.