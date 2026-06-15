Стан був критичний: у Харкові врятували кішку, яка потрапила у капкан

З Харківської області військові привезли до притулку кішку, яка потрапила в капкан і кілька днів провела без їжі та води, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.

“Коли її знайшли, стан був критичний. На жаль, через важку травму лапки та розвиток гнійного процесу, нашим лікарям довелося прийняти складне, але необхідне рішення — ампутацію кінцівки, щоб врятувати їй життя. Операція пройшла успішно!”, – зазначили у притулку.

Зараз тварина перебуває під постійним наглядом ветеринарів і поступово відновлюється. Попереду ще період реабілітації.

“Ця історія — ще одне нагадування про те, наскільки небезпечним є вуличне життя для тварин і як важливо вчасно приходити їм на допомогу”, – зазначили у КП.

Нагадаємо, раніше працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.