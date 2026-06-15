Стан був критичний: у Харкові врятували кішку, яка потрапила у капкан
З Харківської області військові привезли до притулку кішку, яка потрапила в капкан і кілька днів провела без їжі та води, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.
“Коли її знайшли, стан був критичний. На жаль, через важку травму лапки та розвиток гнійного процесу, нашим лікарям довелося прийняти складне, але необхідне рішення — ампутацію кінцівки, щоб врятувати їй життя. Операція пройшла успішно!”, – зазначили у притулку.
Зараз тварина перебуває під постійним наглядом ветеринарів і поступово відновлюється. Попереду ще період реабілітації.
“Ця історія — ще одне нагадування про те, наскільки небезпечним є вуличне життя для тварин і як важливо вчасно приходити їм на допомогу”, – зазначили у КП.
Нагадаємо, раніше працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.
Читайте також: Пішла випивати, а 3-річних малюків залишила на 10-річну дитину: реакція НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, капканы, кошка, новини Харкова, приют;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стан був критичний: у Харкові врятували кішку, яка потрапила у капкан», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 15:28;