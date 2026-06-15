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Стан був критичний: у Харкові врятували кішку, яка потрапила у капкан

Суспільство 15:28   15.06.2026
Вікторія Яковенко
Стан був критичний: у Харкові врятували кішку, яка потрапила у капкан Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

З Харківської області військові привезли до притулку кішку, яка потрапила в капкан і кілька днів провела без їжі та води, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.

“Коли її знайшли, стан був критичний. На жаль, через важку травму лапки та розвиток гнійного процесу, нашим лікарям довелося прийняти складне, але необхідне рішення — ампутацію кінцівки, щоб врятувати їй життя. Операція пройшла успішно!”, – зазначили у притулку.

Зараз тварина перебуває під постійним наглядом ветеринарів і поступово відновлюється. Попереду ще період реабілітації.

“Ця історія — ще одне нагадування про те, наскільки небезпечним є вуличне життя для тварин і як важливо вчасно приходити їм на допомогу”, – зазначили у КП.

Нагадаємо, раніше працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Харківської області військові привезли до притулку кішку, яка потрапила в капкан і кілька днів провела без їжі та води, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.".