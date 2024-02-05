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Справу доцента-коригувальника з Харкова передали до суду

Суспільство 10:15   05.02.2024
Оксана Горун
Справу доцента-коригувальника з Харкова передали до суду

Доценту одного з вишів Харкова загрожує довічне за держзраду, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Також він фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку зс рф. Крім того, зрадник відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій в обласному центрі“, – нагадала деталі справи доцента пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зі своїм куратором із російських спецслужб харків’янин познайомився у месенджері “Телеграм”. Росіянин надіслав йому пропозицію про співпрацю. Окрім іншого, ворога викладач інформував і про політичну позицію своїх колег. Затримали доцента-коригувальника у листопаді минулого року. А під час обшуків виявили телефон із листуванням.

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Доцента відправили до СІЗО. Його звинувачують у держзраді (така стаття передбачає серйозне покарання – аж до довічного ув’язнення). Обвинувальний акт направили до Ленінського районного суду м. Харкова, повідомила 5 лютого Харківська обласна прокуратура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доценту одного з вишів Харкова загрожує довічне за держзраду, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".