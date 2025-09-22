Live
Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців

Події 21:42   22.09.2025
Оксана Горун
Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців Фото: ХНУРЕ

Пресслужба Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) 22 вересня повідомила про смерть доцента кафедри медіасистем та технологій Олександра Зеленого.

“Олександр Павлович був заступником начальника Науково-дослідної частини (НДЧ), членом Президії Науково-технічної ради (НТР), фахівцем своєї справи, доброю та світлою людиною”, – написали колеги.

Олександр Зелений був випускником ХНУ ім. В.Н. Каразіна (на той час – ХДУ ім. Горького), який завершив у 1973 році. У 1996-му захистив кандидатську дисертацію. З 2004-го по 2006-й працював на кафедрі “ЕОМ” на посаді доцента, з 2006-го по 2014-й був заступником директора з науки в Навчально-науковому інституті державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, потім працював на різних посадах у ХНУРЕ. Доцентом кафедри медіасистем та технологій він став у 2021 році.

Читайте також: Помер один із засновників відомої школи в Харкові

Як викладач вів лекційні курси: “Internet-маркетинг”, “Просування кросмедійних продуктів”, “Бази даних в мультимедій­них системах”, “Просування мобільних додатків”, “Тестування та забезпечення якості мобільних додатків”, “Комп’ютерні мережі”.

Автор: Оксана Горун
