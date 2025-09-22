Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців
Пресслужба Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) 22 вересня повідомила про смерть доцента кафедри медіасистем та технологій Олександра Зеленого.
“Олександр Павлович був заступником начальника Науково-дослідної частини (НДЧ), членом Президії Науково-технічної ради (НТР), фахівцем своєї справи, доброю та світлою людиною”, – написали колеги.
Олександр Зелений був випускником ХНУ ім. В.Н. Каразіна (на той час – ХДУ ім. Горького), який завершив у 1973 році. У 1996-му захистив кандидатську дисертацію. З 2004-го по 2006-й працював на кафедрі “ЕОМ” на посаді доцента, з 2006-го по 2014-й був заступником директора з науки в Навчально-науковому інституті державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, потім працював на різних посадах у ХНУРЕ. Доцентом кафедри медіасистем та технологій він став у 2021 році.
Читайте також: Помер один із засновників відомої школи в Харкові
Як викладач вів лекційні курси: “Internet-маркетинг”, “Просування кросмедійних продуктів”, “Бази даних в мультимедійних системах”, “Просування мобільних додатків”, “Тестування та забезпечення якості мобільних додатків”, “Комп’ютерні мережі”.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 21:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) 22 вересня повідомила про смерть доцента кафедри медіасистем та технологій Олександра Зеленого".