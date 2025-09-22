Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців

Пресслужба Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) 22 вересня повідомила про смерть доцента кафедри медіасистем та технологій Олександра Зеленого.

“Олександр Павлович був заступником начальника Науково-дослідної частини (НДЧ), членом Президії Науково-технічної ради (НТР), фахівцем своєї справи, доброю та світлою людиною”, – написали колеги.

Олександр Зелений був випускником ХНУ ім. В.Н. Каразіна (на той час – ХДУ ім. Горького), який завершив у 1973 році. У 1996-му захистив кандидатську дисертацію. З 2004-го по 2006-й працював на кафедрі “ЕОМ” на посаді доцента, з 2006-го по 2014-й був заступником директора з науки в Навчально-науковому інституті державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, потім працював на різних посадах у ХНУРЕ. Доцентом кафедри медіасистем та технологій він став у 2021 році.

Читайте також: Помер один із засновників відомої школи в Харкові

Як викладач вів лекційні курси: “Internet-маркетинг”, “Просування кросмедійних продуктів”, “Бази даних в мультимедій­них системах”, “Просування мобільних додатків”, “Тестування та забезпечення якості мобільних додатків”, “Комп’ютерні мережі”.