Умер доцент ХНУРЭ, учивший харьковских IT-шников

Пресс-служба Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) 22 сентября сообщила о смерти доцента кафедры медиасистем и технологий Александра Зеленого.

«Александр Павлович был заместителем начальника Научно-исследовательской части (НИЧ), членом Президиума Научно-технического совета (НТС), специалистом своего дела, добрым и светлым человеком», — написали коллеги.

Александр Зеленый был выпускником ХНУ им. В.Н. Каразина (на тот момент — ХГУ им. Горького), который завершил в 1973 году. В 1996-м защитил кандидатскую диссертацию. С 2004-го по 2006-й работал на кафедре «ЭВМ» на должности доцента, с 2006-го по 2014-й был заместителем директора по науке в Учебно-научном институте государственного университета информационно-коммуникационных технологий, затем на различных должностях в ХНУРЭ. Доцентом кафедры медиасистем и технологий он стал в 2021 году.

Как преподаватель вел лекционные курсы: «Internet-маркетинг», «Продвижение кроссмедийных продуктов», «Базы данных в мультимедийных системах», «Продвижение мобильных приложений», «Тестирование и обеспечение качества мобильных приложений», «Компьютерные сети».