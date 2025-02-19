Live
  • Чт 20.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.68
  • EUR 43.47

Преподавателя харьковского университета таки приговорили к 15 годам тюрьмы

Общество 17:30   19.02.2025
Елена Нагорная
Преподавателя харьковского университета таки приговорили к 15 годам тюрьмы

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому 50-летний доцент харьковского университета был признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) и получил наказание — 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

По данным областной прокуратуры, преподаватель собирал и передавал российскому куратору в Telegram информацию о перемещении СОУ и размещении фортификаций в Харькове. Также он передал данные о месторасположении складов с международной гуманитарной помощью для гражданских в городе.

Кроме того, мужчина фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны ВС РФ. Доцент также собрал данные о политической позиции своих коллег — ряда преподавателей. Это было нужно российскому куратору для вербовки педагогического состава.

В ноябре 2023 года правоохранители задержали мужчину. Приговор фигурант ожидал под стражей. В судебном заседании он признал свою вину полностью. Мужчина не скрывал, что действовал из идеологических соображений. Также пояснил, что с куратором был знаком давно: вместе учились и ходили на тренировки. После 2014 года мужчины поддерживали дружеские отношения и общались.

Сторона защиты не согласилась с приговором Ленинского райсуда г. Харькова и обжаловала его в апелляционном порядке, аргументируя это тем, что обвиняемый сотрудничал со следствием, и настаивая на более мягком наказании. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Он вступил в законную силу.

Читайте также: 15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 февраля: смертельный пожар в городе, обстрелы
Новости Харькова — главное за 20 февраля: смертельный пожар в городе, обстрелы
20.02.2025, 09:05
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
20.02.2025, 08:28
Будет снежить, мороз немного спадет: погода в Харькове и области на 20 февраля
Будет снежить, мороз немного спадет: погода в Харькове и области на 20 февраля
19.02.2025, 20:00
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС
20.02.2025, 08:16
«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин
«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин
20.02.2025, 09:43
«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
20.02.2025, 10:17

Новости по теме:

17:33
Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова
15:33
15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор
10:15
Дело доцента-корректировщика из Харькова передали в суд
22:47
Терехов поблагодарил СБУ, которая задержала доцента-корректировщика в Харькове
10:00
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ

Вы читали новость: «Преподавателя харьковского университета таки приговорили к 15 годам тюрьмы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому 50-летний доцент харьковского университета был признан виновным в госизмене".