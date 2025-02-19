Преподавателя харьковского университета таки приговорили к 15 годам тюрьмы
Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому 50-летний доцент харьковского университета был признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) и получил наказание — 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
По данным областной прокуратуры, преподаватель собирал и передавал российскому куратору в Telegram информацию о перемещении СОУ и размещении фортификаций в Харькове. Также он передал данные о месторасположении складов с международной гуманитарной помощью для гражданских в городе.
Кроме того, мужчина фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны ВС РФ. Доцент также собрал данные о политической позиции своих коллег — ряда преподавателей. Это было нужно российскому куратору для вербовки педагогического состава.
В ноябре 2023 года правоохранители задержали мужчину. Приговор фигурант ожидал под стражей. В судебном заседании он признал свою вину полностью. Мужчина не скрывал, что действовал из идеологических соображений. Также пояснил, что с куратором был знаком давно: вместе учились и ходили на тренировки. После 2014 года мужчины поддерживали дружеские отношения и общались.
Сторона защиты не согласилась с приговором Ленинского райсуда г. Харькова и обжаловала его в апелляционном порядке, аргументируя это тем, что обвиняемый сотрудничал со следствием, и настаивая на более мягком наказании. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Он вступил в законную силу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доцент, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому 50-летний доцент харьковского университета был признан виновным в госизмене".