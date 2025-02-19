Преподавателя харьковского университета таки приговорили к 15 годам тюрьмы

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому 50-летний доцент харьковского университета был признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) и получил наказание — 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

По данным областной прокуратуры, преподаватель собирал и передавал российскому куратору в Telegram информацию о перемещении СОУ и размещении фортификаций в Харькове. Также он передал данные о месторасположении складов с международной гуманитарной помощью для гражданских в городе.

Кроме того, мужчина фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны ВС РФ. Доцент также собрал данные о политической позиции своих коллег — ряда преподавателей. Это было нужно российскому куратору для вербовки педагогического состава.

В ноябре 2023 года правоохранители задержали мужчину. Приговор фигурант ожидал под стражей. В судебном заседании он признал свою вину полностью. Мужчина не скрывал, что действовал из идеологических соображений. Также пояснил, что с куратором был знаком давно: вместе учились и ходили на тренировки. После 2014 года мужчины поддерживали дружеские отношения и общались.

Сторона защиты не согласилась с приговором Ленинского райсуда г. Харькова и обжаловала его в апелляционном порядке, аргументируя это тем, что обвиняемый сотрудничал со следствием, и настаивая на более мягком наказании. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Он вступил в законную силу.