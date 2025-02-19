Викладача харківського університету таки засудили до 15 років тюрми
Харківський апеляційний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції, згідно з яким 50-річний доцент харківського університету був визнаний винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та отримав покарання – 15 років за ґратами з конфіскацією майна.
За даними обласної прокуратури, викладач збирав та передавав російському куратору в телеграмі інформацію про переміщення СОУ та фортифікації в Харкові. Також він передав дані про склади із міжнародною гуманітарною допомогою для цивільних у місті.
Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично зазнавало обстрілів з боку ЗС РФ. Доцент також зібрав дані про політичну позицію своїх колег – низки викладачів. Це було потрібно російському куратору для вербування педагогічного складу.
У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка. Вироку фігурант чекав під вартою. У судовому засіданні він визнав свою провину повністю. Чоловік не приховував, що діяв з ідеологічних міркувань. Також пояснив, що з куратором був знайомий давно: разом навчалися та ходили на тренування. Після 2014 року чоловіки підтримували дружні стосунки та спілкувалися.
Сторона захисту не погодилася з вироком Ленінського райсуду м. Харкова та оскаржила його в апеляційному порядку, аргументуючи це тим, що обвинувачений співпрацював зі слідством, і наполягаючи на м’якішому покаранні. Апеляційний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції. Він набрав законної сили.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 17:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський апеляційний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції, згідно з яким 50-річний доцент харківського університету був визнаний винним у державній зраді".