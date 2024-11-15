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15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок

Суспільство 15:33   15.11.2024
Вікторія Яковенко
15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд виніс вирок 58-річному доценту одного з харківських університетів. Слідство довело, що чоловік працював на ГРУ і коригував ракетні удари по місту.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, чоловіка окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабного вторгнення. В основному фігурант мав фіксувати наслідки ворожих «прильотів» для підготовки нових, а також коригувати повторні атаки росіян по обласному центру.

Зі своїм куратором із російських спецслужб харків’янин спілкувався через «Телеграм», з’ясували правоохоронці.

«Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку зс рф. На завдання представника рф обвинувачений також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу», – додали в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіка затримали у листопаді 2023 року.

У суді чоловік визнав свою вину повністю, зазначили правоохоронці. Він не приховував, що вчиняв злочин з ідеологічних міркувань. Також пояснив, що з куратором, якому надавав інформацію, знайомий давно: разом вчились та ходили на тренування. Після 2014 року «підтримували дружні стосунки та спілкувались на вільні теми».

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Він проведе у тюрмі 15 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд виніс вирок 58-річному доценту одного з харківських університетів. Слідство довело, що чоловік працював на ГРУ і коригував ракетні удари по місту.".