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Терехов подякував СБУ, яка затримала доцента-корегувальника у Харкові

Суспільство 22:47   16.11.2023
Оксана Якушко
Терехов подякував СБУ, яка затримала доцента-корегувальника у Харкові

Зрадники мають зрозуміти, що їх обов’язково покарають, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов у телемарафоні. 

«Що стосується цієї події, коли ЗБУ затримало коригувальника, доцента одного з Харківського вишу, то цей чоловік наводив ракети, які поцілили і вбивали людей. І я маю надію і впевнений, що він буде засуджений і понесе заслужене покарання. Тому що дійсно була переписка, яку у нього вилучили співробітники СБУ. І я дякую їм за швидкість затримання, оперативність, за швидке затримання таких наводчиків, які зраджують свою Батьківщину. Я не розумію цих людей, скільки б їм не платили», – заявив Терехов.

Мер пригадав ракетний удар 6 жовтня, коли загинув 10-річний хлопчик з бабусею і повідомив, що правоохоронці також вже затримали корегувальника цієї атаки.

«Вже наші співробітники СБУ знайшли того, хто наводив ці ракети на житлові будинки Харкова, і вже він заарештований. Я дякую і Національної поліції, і ДБР, і співробітникам СБУ, і ГРУ, які оперативно затримують цих зрадників», – підкреслив Терехов.

Читайте також: «Вдень у мене заняття» — доцент вишу в Харкові працював на ГРУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 22:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадники мають зрозуміти, що їх обов’язково покарають, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов у телемарафоні. ".