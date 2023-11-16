Терехов подякував СБУ, яка затримала доцента-корегувальника у Харкові
Зрадники мають зрозуміти, що їх обов’язково покарають, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов у телемарафоні.
«Що стосується цієї події, коли ЗБУ затримало коригувальника, доцента одного з Харківського вишу, то цей чоловік наводив ракети, які поцілили і вбивали людей. І я маю надію і впевнений, що він буде засуджений і понесе заслужене покарання. Тому що дійсно була переписка, яку у нього вилучили співробітники СБУ. І я дякую їм за швидкість затримання, оперативність, за швидке затримання таких наводчиків, які зраджують свою Батьківщину. Я не розумію цих людей, скільки б їм не платили», – заявив Терехов.
Мер пригадав ракетний удар 6 жовтня, коли загинув 10-річний хлопчик з бабусею і повідомив, що правоохоронці також вже затримали корегувальника цієї атаки.
«Вже наші співробітники СБУ знайшли того, хто наводив ці ракети на житлові будинки Харкова, і вже він заарештований. Я дякую і Національної поліції, і ДБР, і співробітникам СБУ, і ГРУ, які оперативно затримують цих зрадників», – підкреслив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: доцент, Игорь Терехов, корректировщик, наводчик, предатель, СБУ, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 22:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадники мають зрозуміти, що їх обов’язково покарають, підкреслив мер Харкова Ігор Терехов у телемарафоні. ".