Терехов поблагодарил СБУ, которая задержала доцента-корректировщика в Харькове

Предатели должны понять, что они обязательно будут наказаны, подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов в телемарафоне.

«Что касается этого события, когда СБУ задержала корректировщика, доцента одного харьковского вуза, то этот мужчина наводил ракеты, которые попали и убивали людей. И я надеюсь и уверен, что он будет осужден и понесет заслуженное наказание. Потому что действительно была переписка, которую у него изъяли сотрудники СБУ. И я благодарю их за скорость задержания, оперативность, за быстрое задержание таких наводчиков, которые предают свою Родину. Я не понимаю этих людей, сколько бы им ни платили», — заявил Терехов.

Мэр припомнил ракетный удар 6 октября, когда погиб 10-летний мальчик с бабушкой и сообщил, что правоохранители также уже поймали корректировщика этой атаки.

«Уже наши сотрудники СБУ нашли того, кто наводил эти ракеты на жилые дома Харькова, и он уже арестован. Я благодарю и Национальную полицию, и ДБР, и сотрудников СБУ, и ГУР, которые оперативно задерживают этих предателей», — подчеркнул Терехов.