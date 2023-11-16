Терехов поблагодарил СБУ, которая задержала доцента-корректировщика в Харькове
Предатели должны понять, что они обязательно будут наказаны, подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов в телемарафоне.
«Что касается этого события, когда СБУ задержала корректировщика, доцента одного харьковского вуза, то этот мужчина наводил ракеты, которые попали и убивали людей. И я надеюсь и уверен, что он будет осужден и понесет заслуженное наказание. Потому что действительно была переписка, которую у него изъяли сотрудники СБУ. И я благодарю их за скорость задержания, оперативность, за быстрое задержание таких наводчиков, которые предают свою Родину. Я не понимаю этих людей, сколько бы им ни платили», — заявил Терехов.
Мэр припомнил ракетный удар 6 октября, когда погиб 10-летний мальчик с бабушкой и сообщил, что правоохранители также уже поймали корректировщика этой атаки.
«Уже наши сотрудники СБУ нашли того, кто наводил эти ракеты на жилые дома Харькова, и он уже арестован. Я благодарю и Национальную полицию, и ДБР, и сотрудников СБУ, и ГУР, которые оперативно задерживают этих предателей», — подчеркнул Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: доцент, Игорь Терехов, корректировщик, наводчик, предатель, СБУ, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 22:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предатели должны понять, что они обязательно будут наказаны, подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов в телемарафоне.".