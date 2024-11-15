15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор

Суд вынес приговор 58-летнему доценту одного из Харьковских университетов. Следствие доказало, что мужчина работал на ГРУ и корректировал ракетные удары по городу.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, мужчину оккупанты дистанционно завербовали после начала полномасштабного вторжения. В основном фигурант должен был фиксировать последствия вражеских «прилетов» для подготовки новых, а также корректировать повторные атаки россиян по областному центру.

Со своим куратором из российских спецслужб харьковчанин общался через Telegram, выяснили правоохранители.

«Кроме того, мужчина фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны вс рф. На задачу представителя рф обвиняемый также собрал и прислал данные о политической позиции своих коллег — преподавателей харьковского вуза. Это требовалось врагу для вербовки педагогического состава», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчину задержали в ноябре 2023 года.

В суде фигурант признал свою вину полностью, отметили правоохранители. Он не скрывал, что совершал преступление по идеологическим соображениям. Также объяснил, что с куратором, которому предоставлял информацию, знаком давно: вместе учились и ходили на тренировки. После 2014 года «поддерживали дружеские отношения и общались на свободные темы».

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Он проведет в тюрьме 15 лет.