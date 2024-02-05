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Дело доцента-корректировщика из Харькова передали в суд

Общество 10:15   05.02.2024
Оксана Горун
Дело доцента-корректировщика из Харькова передали в суд

Доценту одного из вузов Харькова грозит пожизненное за госизмену, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Преподаватель собирал и передавал российскому куратору информацию о передвижении Сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове. Также он фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны рф. Кроме того, изменник отслеживал деятельность иностранных волонтерских организаций в областном центре», — напомнила детали дела доцента пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Со своим куратором из российских спецслужб харьковчанин познакомился в мессенджере «Telegram». Россиянин прислал ему предложение о сотрудничестве. Помимо прочего, врага преподаватель информировал и о политической позиции своих коллег. Задержали доцента-корректировщика в ноябре прошлого года. А во время обысков обнаружили телефон с перепиской.

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Доцента отправили в СИЗО. Его обвиняют в госизмене (такая статья предполагает серьезное наказание — вплоть до пожизненного заключения). Обвинительный акт направили в Ленинский районный суд г. Харькова, сообщила 5 февраля Харьковская областная прокуратура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доценту одного из вузов Харькова грозит пожизненное за госизмену, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".