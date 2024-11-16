Live
  • Сб 16.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова

Общество 17:33   16.11.2024
Оксана Горун
Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова Фото: Харьковская областная прокуратура

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал подробности двух резонансных дел этой недели: в одном из них прокуратура добилась 15 лет за решеткой для госизменника.

«15 лет за решеткой. Такое наказание получил бывший преподаватель одного из высших учебных заведений. Он в течение 2023 года и до этого осуществлял фото- и видеофиксацию различных объектов Вооруженных сил Украины, военных формирований. Он посылал эту информацию своему бывшему приятелю из Харькова, который с 2014 года уже проживал на территории РФ. Во время того, когда ему уже назначали это наказание, он сказал, что совершал это по собственным политическим убеждениям и уверен в том, что делал все правильно, как ему хотелось. 15 лет за решеткой – результат», — прокомментировал Чубенко в эфире нацмарафона.

Видео: национальный марафон «Єдині новини»

Также Чубенко проинформировал, что в суд направили дело в отношении парня, которого подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ.

«В мессенджере Telegram на него вышел куратор из РФ, который предложил ему денежные средства за поджог автомобилей военнослужащих Украины. И схема заключалась в том, что сначала делается фото, направляется куратору в телеграмме, затем, когда он соглашается этот автомобиль сжечь, нужно сам поджог автомобиля и процесс его горения снять на видео и отправить. После этого будут выданы средства. Вот один автомобиль он сжег, а во время того, когда он делал фото второго автомобиля, он был задержан и сейчас находится под стражей, его дело находится на рассмотрении суда», — привел подробности спикер Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Признают ли удары КАБами по Харькову геноцидом — мнение правозащитника

Он отметил, что сейчас в суды прокуратура направляет значительное количество дел различных предателей и коллаборантов, которые работали на захватчиков во время оккупации части Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два КАБа запустили в направлении Харькова днем — прокуратура
Два КАБа запустили в направлении Харькова днем — прокуратура
16.11.2024, 16:29
В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС
В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС
16.11.2024, 09:10
Новости Харькова — главное за 16.11: чей Сотницкий Козачок, атака КАБами
Новости Харькова — главное за 16.11: чей Сотницкий Козачок, атака КАБами
16.11.2024, 16:43
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
16.11.2024, 07:45
КАБ ударил по селу на Харьковщине: два человека ранены, у женщины стресс
КАБ ударил по селу на Харьковщине: два человека ранены, у женщины стресс
16.11.2024, 14:10
Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова
Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова
16.11.2024, 17:33

Новости по теме:

18:57
Готовила новую серию ударов по городу: СБУ задержала безработную харьковчанку
10:00
Мобилизированный из Харькова наводил ракеты на свою бригаду ВСУ — СБУ
10:00
Руководитель отдела банка в Харькове конспирировался и работал на РФ — СБУ
11:35
Наводчик ракет на ХОВА пытался оспорить пожизненное: как оправдывался
10:00
В Харькове задержали агента военной разведки РФ — СБУ

Вы читали новость: «Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал подробности резонансных дел этой недели: в одном из них прокуратура добилась 15 лет за решеткой для госизменника.".