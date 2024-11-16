Уверен, что делал все правильно — прокуратура о доценте-предателе из Харькова
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал подробности двух резонансных дел этой недели: в одном из них прокуратура добилась 15 лет за решеткой для госизменника.
«15 лет за решеткой. Такое наказание получил бывший преподаватель одного из высших учебных заведений. Он в течение 2023 года и до этого осуществлял фото- и видеофиксацию различных объектов Вооруженных сил Украины, военных формирований. Он посылал эту информацию своему бывшему приятелю из Харькова, который с 2014 года уже проживал на территории РФ. Во время того, когда ему уже назначали это наказание, он сказал, что совершал это по собственным политическим убеждениям и уверен в том, что делал все правильно, как ему хотелось. 15 лет за решеткой – результат», — прокомментировал Чубенко в эфире нацмарафона.
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Также Чубенко проинформировал, что в суд направили дело в отношении парня, которого подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ.
«В мессенджере Telegram на него вышел куратор из РФ, который предложил ему денежные средства за поджог автомобилей военнослужащих Украины. И схема заключалась в том, что сначала делается фото, направляется куратору в телеграмме, затем, когда он соглашается этот автомобиль сжечь, нужно сам поджог автомобиля и процесс его горения снять на видео и отправить. После этого будут выданы средства. Вот один автомобиль он сжег, а во время того, когда он делал фото второго автомобиля, он был задержан и сейчас находится под стражей, его дело находится на рассмотрении суда», — привел подробности спикер Харьковской областной прокуратуры.
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Он отметил, что сейчас в суды прокуратура направляет значительное количество дел различных предателей и коллаборантов, которые работали на захватчиков во время оккупации части Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал подробности резонансных дел этой недели: в одном из них прокуратура добилась 15 лет за решеткой для госизменника.".