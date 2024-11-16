Признают ли удары КАБами по Харькову геноцидом — мнение правозащитника
В интервью МГ «Объектив» председатель Правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров ответил, каковы шансы харьковчан под КАБами на справедливость.
Происходящее сейчас в Украине – убийство детей, массированные ракетные атаки, удары «шахедами», КАБами, как в случае с Харьковом, – есть ли шанс когда-то это признать геноцидом — такой вопрос корреспондент МГ «Объектив» задала одному из самых опытных и уважаемых правозащитников Украины.
«Я думаю, что нет. Геноцид очень сложно доказывать – это, во-первых. Во-вторых, вопрос квалификации геноцида всегда носит политический характер. Если бы Украина победила РФ, политический режим там изменился и новые власти РФ признали бы, что эта война – преступление, тогда было бы больше шансов. Я думаю, что геноцидом были события в Мариуполе, геноцидом является принудительный вывоз детей из Украины в РФ. Эти два факта можно отстаивать как геноцид. Что касается всего остального, это уже труднее доказать. Россия остается очень сильным государством», — сказал Захаров.
Выдачу ордера на арест Путина в этом контексте Захаров считает «неординарным шагом» Карима Хана — прокурора Международного уголовного суда.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: геноцид, Евгений Захаров, захаров, кабы, новости Харькова, правозащитник;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью МГ «Объектив» председатель Правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров ответил, каковы шансы харьковчан под КАБами на справедливость".