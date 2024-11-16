Чи визнають удари КАБами по Харкову геноцидом – думка правозахисника
В інтерв’ю МГ “Об’єктив” голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров відповів, які шанси харків’ян під КАБами на справедливість.
Те, що відбувається зараз в Україні – вбивство дітей, масовані ракетні атаки, удари “шахедами”, КАБами, як у випадку із Харковом, – чи є шанс колись це визнати геноцидом – таке питання кореспондентка МГ “Об’єктив” поставила одному з найдосвідченіших і найшанованіших правозахисників України.
” Я думаю, що ні. Геноцид дуже складно доводити – це по-перше. По-друге, питання кваліфікації геноциду завжди має політичний характер. Якби Україна перемогла РФ, політичний режим там змінився і нова влада РФ визнала б, що ця війна – злочин, тоді було б більше шансів. Я думаю, що геноцидом були події в Маріуполі, геноцидом є примусове вивезення дітей з України до РФ. Оці два факти можна відстоювати як геноцид. Що стосується усього іншого, це вже важче довести. Росія залишається дуже сильною державою”, – відповів Захаров.
Видачу ордера на арешт Путіна у цьому контексті Захаров вважає “неординарним кроком” Каріма Хана – прокурора Міжнародного кримінального суду.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: геноцид, Евгений Захаров, захаров, кабы, новини Харкова, правозащитник;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Якушко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтерв’ю МГ “Об’єктив” голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров відповів, які шанси харків’ян під КАБами на справедливість".