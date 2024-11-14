Терехов: РФ використовує Харків як місто для випробування нової зброї (відео)

Саме на Харків росіяни запускають будь-яку нову зброю для того, щоб перевіряти її ефективність, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Нас обстрілюють і КАБами, і ракетами С-300, і ракетами С-400, і Іскандерами, і всім, що можливо. Зараз новий вид зброї росіяни дійсно випробовують на місті Харкові, на жаль. І зараз це – оці безпілотні апарати. Хочу сказати, що дійсно, наші військові теж вчаться, наші військові мають певний досвід для того, щоб збивати ці нові БЛПА. Сьогодні цей процес триває. Не можу сказати всього в етері, але так, дійсно, військові дуже серйозно до цього ставляться”, – заявив Терехов.

Напередодні він уже обговорив із військовими, що необхідно для того, щоб збивати нові безпілотники “Молния-1”, які ворог нещодавно почав запускати по Харкову. Результат цієї розмови Терехов також залишив без коментарів – з міркувань безпеки.

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“Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але як ви вже сказали, лунали вибухи, це було передмістя міста Харкова і дійсно, потрібно бути дуже і дуже обережними. Ми бачимо, що і вчора, і позавчора, росіяни змінили тип нападу на Харків, тип обстрілів і сьогодні БПЛА летять до Харкова. І були вчора-позавчора і в житлові приміщення, і по офісах удари. І за вчора ми маємо чотирьох людей, які отримали поранення. Що стосується житлового фонду, куди потрапляли ці БПЛА, то відновлюємо цей житловий фонд”, – уточнив мер.

Нагадаємо, нещодавно РФ почала бити по Харкову новими дронами “Молния-1”. Як пояснили у прокуратурі, вони невеликі, прості у своїй конструкції та дешеві у виробництві. Новий БПЛА – щось середнє між великим дроном та “Шахедом”, а також може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кг.