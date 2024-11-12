БпЛА «Молния-1» вперше била РФ по Харкову: у чому особливість нового дрона

Обидва удари по Харкову вдень 12 листопада – по Салтівському та Слобідському районах – росіяни завдали БпЛА «Молния-1». Це перший випадок застосування таких дронів по місту, розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що ці безпілотники невеликі, прості у своїй конструкції та дешеві у виробництві.

“Він виготовлений з фанери, пластику і розміром є чимось середнім між великим дроном і “шахедом”. Він має дальність близько 40 км від запуску, може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кг», — розповів Чубенко.

Він вважає: початок застосування цих дронів по місту свідчить про те, що росіяни не можуть досягти успіхів на полі бою.

“Завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках з метою тероризування місцевого населення. Таким БпЛА якихось військових цілей досягнути неможливо, він не може зруйнувати суттєво будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об’єкт. Фактично поранення від уламків дістають цивільні, які йдуть вулицями, знаходяться у своїх квартирах», – пояснив Чубенко.

Речник облпрокуратури нагадав, що влучання у Салтівському районі зафіксували о 13:55. Там 55-річна жінка отримала поранення, а 50-річна – зазнала гострої реакції на стрес. У Слобідському районі “приліт” був о 15:35 – в одинадцятиповерхівку. Там була поранена 70-річна жінка.



Раніше у коментарі виданню «Фокус» представник української компанії – виробника дронів Віктор Локотков зазначав, що такий БпЛА не має GPS-модуля, тому потребує управління. Якщо зв’язок з оператором втрачений, дрон може влетіти будь-куди.