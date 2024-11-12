Ворожий БпЛА вдарив вдень по Салтівці: постраждали дві жінки
По Салтівському району вдарив ворожий безпілотник. Вибух у деяких районах Харкова не чули. Відомо, що постраждали дві жінки – вони мають гостру реакцію на стрес.
Доповнено о 15:05. Тип ворожого БпЛА, який вдарив по Салтівському району близько 14:00, ще встановлюється. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 53 років – вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Їх не шпиталізували.
Пошкоджені електроопора, скління вікон у двох багатоповерхових будинках, додав Синєгубов.
14:47. Про «приліт» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов близько 14:40.
«Удар прийшовся у землю, утім є пошкодження вікон у навколишніх будинках та одна постраждала людина», – зазначив мер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Салтівському району вдарив ворожий безпілотник. Вибух у деяких районах Харкова не чули.".