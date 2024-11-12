Вражеский БпЛА ударил днем ​​по Салтовке: пострадали две женщины

По Салтовскому району ударил вражеский беспилотник. Взрыв в некоторых районах Харькова не слышали. Известно, что пострадали две женщины — у них острая реакция на стресс.

Дополнено в 15:05. Тип вражеского БпЛА, ударившего по Салтовскому району около 14:00, еще устанавливается. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате удара пострадали две женщины: 50 и 53 лет – они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Их не госпитализировали.

Повреждены электроопоры, остекление окон в двух многоэтажных домах, добавил Синегубов.

14:47. О «прилете» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов около 14:40.

«Удар пришелся в землю, есть повреждения окон в домах и один пострадавший человек», — отметил мэр.