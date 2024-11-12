Вражеский БпЛА ударил днем по Салтовке: пострадали две женщины
По Салтовскому району ударил вражеский беспилотник. Взрыв в некоторых районах Харькова не слышали. Известно, что пострадали две женщины — у них острая реакция на стресс.
Дополнено в 15:05. Тип вражеского БпЛА, ударившего по Салтовскому району около 14:00, еще устанавливается. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате удара пострадали две женщины: 50 и 53 лет – они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Их не госпитализировали.
Повреждены электроопоры, остекление окон в двух многоэтажных домах, добавил Синегубов.
14:47. О «прилете» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов около 14:40.
«Удар пришелся в землю, есть повреждения окон в домах и один пострадавший человек», — отметил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Салтовскому району ударил вражеский беспилотник. Взрыв в некоторых районах Харькова не слышали.".