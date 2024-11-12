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ГШ на 16:00: один бій йде біля Вовчанська, ще п’ять – на Куп’янському напрямку

Суспільство 16:55   12.11.2024
Вікторія Яковенко
ГШ на 16:00: один бій йде біля Вовчанська, ще п’ять – на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог вдарив КАБами по Липцях та району Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти наступали біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. П’ять боїв ще тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ГШ на 16:00: один бій йде біля Вовчанська, ще п’ять – на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".