ГШ на 16:00: один бій йде біля Вовчанська, ще п’ять – на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Також ворог вдарив КАБами по Липцях та району Вільчі.
На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти наступали біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. П’ять боїв ще тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, КАБ, Купянское, удар, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".