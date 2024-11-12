ГШ на 16:00: один бій йде біля Вовчанська, ще п’ять – на Куп’янському напрямку

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог вдарив КАБами по Липцях та району Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти наступали біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. П’ять боїв ще тривають.