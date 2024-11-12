Майже сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 12 листопада в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. Російські окупанти завдали 1 ракетний удар, 7 авіаударів із використанням 7 КАБів, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 425 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – написали у ВСУ.
За добу українські захисники ліквідували 97 військових ЗС РФ: 26 убитих, 71 поранених. Також на харківському напрямку ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки: артсистему, 18 авто, 34 БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 11:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 12 листопада в ОТУВ “Харків”.".