Майже сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”

Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 12 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. Російські окупанти завдали 1 ракетний удар, 7 авіаударів із використанням 7 КАБів, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 425 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – написали у ВСУ.

За добу українські захисники ліквідували 97 військових ЗС РФ: 26 убитих, 71 поранених. Також на харківському напрямку ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки: артсистему, 18 авто, 34 БПЛА.