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Почти сотню военных потеряла РФ на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:38   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню военных потеряла РФ на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на севере Харьковщины сообщили утром 12 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационный удар получил населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 7 КАБов, а также 74 удара дронами-камикадзе. Совершили 425 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 97 военных ВС РФ: 26 убитых, 71 раненый. Также на харьковском направлении враг потерял 57 единиц вооружения и военной техники: артсистему, 18 авто, 34 БПЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере Харьковщины сообщили утром 12 ноября в ОТГВ «Харьков».".