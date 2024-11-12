Генштаб: 11 раз враг наступал на Харьковщине, где СОУ отбивали штурмы
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 12 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области за сутки, а также – о потерях оккупантов.
На Харьковском направлении ВСУ сдержали восемь атак россиян в районе Волчанска.
«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки», – написали в Генштабе.
Под авиаудары оккупантов попала Казачья Лопань – на населенный пункт враг сбросил два КАБа.
Потери ВС РФ таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, СОУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области за сутки, а также – о потерях оккупантов.".