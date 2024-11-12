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Генштаб: 11 раз враг наступал на Харьковщине, где СОУ отбивали штурмы

Украина 08:29   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 11 раз враг наступал на Харьковщине, где СОУ отбивали штурмы Фото: Генштаб ВСУ

Утром 12 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области за сутки, а также – о потерях оккупантов.

На Харьковском направлении ВСУ сдержали восемь атак россиян в районе Волчанска.

«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки», – написали в Генштабе.

Под авиаудары оккупантов попала Казачья Лопань – на населенный пункт враг сбросил два КАБа.

Потери ВС РФ таковы:

Читайте также: Оккупация Колесниковки и Волчанска: в ISW опровергли «победы», заявленные РФ 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области за сутки, а также – о потерях оккупантов.".