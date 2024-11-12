Оккупация Колесниковки и Волчанска: в ISW опровергли «победы», заявленные РФ
По данным российских источников, у ВС РФ есть значительные успехи на Харьковском и Купянском направлении. В ISW проанализировали заявления оккупантов.
Российские блоггеры заявили, что РФ смогла улучшить свои позиции в центре Волчанска и добиться некоторых тактических успехов на севере Харьковщины. Однако аналитики не увидели каких-либо успехов врага на этом направлении.
«Министерство обороны России утверждало, что подразделения российского 153-го танкового полка и 347-го мотострелкового полка, 1-я гвардейская танковая армия Московского военного округа захватила Колесниковку на юго-восток от Купянска, утверждали, что российские войска продвинулись у Петропавловки восточнее Купянска и близ Берестового (юго-восточнее Купянска) в направлении Лозовой (юго-восточнее Берестового)», – пишут в Институте изучения войны.
В то же время, никаких подтверждений этого аналитики так и не обнаружили. Известно, что на Купянском направлении находятся преимущественно мобилизированные и контрактники разного уровня подготовки, добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным российских источников, у ВС РФ есть значительные успехи на Харьковском и Купянском направлении. В ISW проанализировали заявления оккупантов.".