Окупація Колісниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ
За даними російських джерел, у ЗС РФ є значні успіхи на Харківському та Куп’янському напрямах. В ISW проаналізували заяви окупантів.
Російські блогери заявили, що РФ змогла покращити свої позиції в центрі Вовчанська та досягти деяких тактичних успіхів на півночі Харківщини. Проте аналітики не побачили жодних успіхів ворога на цьому напрямі.
“Міністерство оборони Росії стверджувало, що підрозділи російського 153-го танкового полку та 347-го мотострілецького полку, 1-а гвардійська танкова армія Московського військового округу захопила Колісниківку на південний схід від Куп’янська, стверджували, що російські війська просунулися біля Петропавлівки на схід від Куп’янська і поблизу Берестового (південніше на схід від Куп’янська) у напрямку Лозової (південніше на схід від Берестового)”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
Водночас жодних підтверджень цього аналітики так і не виявили. Відомо, що на Куп’янському напрямку воюють переважно мобілізовані та контрактники різного рівня підготовки, додали в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними російських джерел, у ЗС РФ є значні успіхи на Харківському та Куп’янському напрямах. В ISW проаналізували заяви окупантів.".