Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають
Автори проєкту Deep State 12 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просуваються ЗС РФ.
На оновленій карті видно, що під час наступу ворог зміг захопити нові території України. У тому числі він просунувся і на Харківщині. Зокрема, аналітики зафіксували наступ росіян у районі Першотравневого.
Нагадаємо, напередодні у ЗСУ назвали штурми росіян “зомбі-атаками”. Все через те, що військові РФ готові бігти під обстрілами, втрачаючи більше живої сили й техніки, щоб досягти певної мети. Наразі, впевнені у СОУ, їм поставили нове завдання – захопити Куп’янську громаду до кінця року.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, аналитики, карты, настепление;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 07:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 12 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просуваються ЗС РФ.".