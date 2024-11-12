Live
  • Вт 12.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.3
  • EUR 43.99

Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають

Україна 07:27   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають

Автори проєкту Deep State 12 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просуваються ЗС РФ.

На оновленій карті видно, що під час наступу ворог зміг захопити нові території України. У тому числі він просунувся і на Харківщині. Зокрема, аналітики зафіксували наступ росіян у районі Першотравневого.

 

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ назвали штурми росіян “зомбі-атаками”. Все через те, що військові РФ готові бігти під обстрілами, втрачаючи більше живої сили й техніки, щоб досягти певної мети. Наразі, впевнені у СОУ, їм поставили нове завдання – захопити Куп’янську громаду до кінця року.

Читайте також:  Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми
12.11.2024, 08:29
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
12.11.2024, 08:15
Окупація Колісниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ
Окупація Колісниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ
12.11.2024, 08:05
Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей
Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей
12.11.2024, 07:44
Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч
12.11.2024, 08:33
Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають
Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають
12.11.2024, 07:27

Новини за темою:

07:12
Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State
07:28
РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)
08:05
РФ наступає. Ворог окупував території поблизу Харківщини (Deep State)
07:39
Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили
07:24
ЗСУ повернули під свій контроль території в районі Липців – Deep State

Ви читали новину: «Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 12 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просуваються ЗС РФ.".