Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State 12 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвигаются ВС РФ.
На обновленной карте видно, что в ходе наступления враг смог захватить новые территории в Украине. В том числе — он продвинулся и на Харьковщине. В частности, аналитики зафиксировали продвижение россиян в районе Первомайского.
Напомним, накануне в ВСУ назвали штурмы россиян «зомби-атаками». Все из-за того, что военные РФ готовы бежать под обстрелами, теряя больше живой силы, техники, чтобы добиться определенной цели. На данный момент, уверены в СОУ, им поставили новую задачу – захватить Купянскую громаду до конца года.
Читайте также: Синегубов: люди начали возвращаться в Купянск, но не сами – везут детей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, карты, настепление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State 12 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвигаются ВС РФ.".