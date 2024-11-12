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Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают

Украина 07:27   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State 12 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвигаются ВС РФ.

На обновленной карте видно, что в ходе наступления враг смог захватить новые территории в Украине. В том числе — он продвинулся и на Харьковщине. В частности, аналитики зафиксировали продвижение россиян в районе Первомайского.

 

Напомним, накануне в ВСУ назвали штурмы россиян «зомби-атаками». Все из-за того, что военные РФ готовы бежать под обстрелами, теряя больше живой силы, техники, чтобы добиться определенной цели. На данный момент, уверены в СОУ, им поставили новую задачу – захватить Купянскую громаду до конца года.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State 12 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвигаются ВС РФ.".