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Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми

Україна 08:29   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 12 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині за добу, а також – про втрати окупантів.

На Харківському напрямку ЗСУ стримали вісім атак росіян у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Під авіаудари окупантів потрапила Козача Лопань – на населений пункт ворог скинув два КАБи.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: Окупація Колесниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині за добу, а також – про втрати окупантів.".