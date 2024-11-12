Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми

Вранці 12 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині за добу, а також – про втрати окупантів.

На Харківському напрямку ЗСУ стримали вісім атак росіян у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Під авіаудари окупантів потрапила Козача Лопань – на населений пункт ворог скинув два КАБи.

Втрати ЗС РФ такі: