ГШ на 16:00: один бой идет у Волчанска, еще пять – на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений. В районе Волчанска идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Также враг ударил КАБами по Липцам и району Вильчи.
На Купянском направлении с начала суток оккупанты наступали возле Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой. Пять боев еще продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, КАБ, Купянское, удар, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений. В районе Волчанска идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".