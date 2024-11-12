Live
  • Вт 12.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.3
  • EUR 43.99

ГШ на 16:00: один бой идет у Волчанска, еще пять – на Купянском направлении

Общество 16:55   12.11.2024
Виктория Яковенко
ГШ на 16:00: один бой идет у Волчанска, еще пять – на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений. В районе Волчанска идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг ударил КАБами по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток оккупанты наступали возле Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой. Пять боев еще продолжаются.

Читайте также: Почти сотню военных потеряла РФ на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход
ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход
12.11.2024, 16:49
Подрыв дамбы в Курахово: геолог оценил последствия, ISW пересмотрит прогноз
Подрыв дамбы в Курахово: геолог оценил последствия, ISW пересмотрит прогноз
12.11.2024, 09:10
Вражеский БпЛА ударил днем ​​по Салтовке: пострадали две женщины, последствия
Вражеский БпЛА ударил днем ​​по Салтовке: пострадали две женщины, последствия
12.11.2024, 16:32
Новости Харькова — главное за 12.11: по двум районам города ударили БпЛА
Новости Харькова — главное за 12.11: по двум районам города ударили БпЛА
12.11.2024, 16:58
По Харькову снова ударил вражеский дрон: «прилет» в Слободском районе
По Харькову снова ударил вражеский дрон: «прилет» в Слободском районе
12.11.2024, 16:14
Общежития и квартиры: в ХОВА рассказали, где расселили ВПЛ и есть ли резерв
Общежития и квартиры: в ХОВА рассказали, где расселили ВПЛ и есть ли резерв
12.11.2024, 17:40

Новости по теме:

11:38
Почти сотню военных потеряла РФ на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»
08:29
Генштаб: 11 раз враг наступал на Харьковщине, где СОУ отбивали штурмы
21:47
Евротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн собрала для СОУ группа с Харьковщины
16:54
ВС РФ один раз атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
10:53
О новой тактике врага на Купянском направлении рассказали украинские защитники

Вы читали новость: «ГШ на 16:00: один бой идет у Волчанска, еще пять – на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений. В районе Волчанска идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".