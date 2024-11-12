ГШ на 16:00: один бой идет у Волчанска, еще пять – на Купянском направлении

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений. В районе Волчанска идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг ударил КАБами по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток оккупанты наступали возле Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой. Пять боев еще продолжаются.