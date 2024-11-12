По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі
Ще один ворожий БпЛА вдарив Харкову. На цей раз «приліт» зафіксували в Слобідському районі.
«Влучання у багатоквартирний житловий будинок», – написав мер Харкова Ігор Терехов
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що є пошкодження 11-поверхового будинку. Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, їй надають медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, близько 14:00 по Салтівському району вдарив ворожий безпілотник. Вибух в деяких районах Харкова не чули. Відомо, що постраждали дві жінки – у них гостра реакція на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, дрон, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один ворожий БпЛА вдарив Харкову. На цей раз «приліт» зафіксували в Слобідському районі.".