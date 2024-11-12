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По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі

Події 16:14   12.11.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі

Ще один ворожий БпЛА вдарив Харкову. На цей раз «приліт» зафіксували в Слобідському районі.

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Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що є пошкодження 11-поверхового будинку. Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, їй надають медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, близько 14:00 по Салтівському району вдарив ворожий безпілотник. Вибух в деяких районах Харкова не чули. Відомо, що постраждали дві жінки – у них гостра реакція на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один ворожий БпЛА вдарив Харкову. На цей раз «приліт» зафіксували в Слобідському районі.".