По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі

Ще один ворожий БпЛА вдарив Харкову. На цей раз «приліт» зафіксували в Слобідському районі.

«Влучання у багатоквартирний житловий будинок», – написав мер Харкова Ігор Терехов

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що є пошкодження 11-поверхового будинку. Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, їй надають медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, близько 14:00 по Салтівському району вдарив ворожий безпілотник. Вибух в деяких районах Харкова не чули. Відомо, що постраждали дві жінки – у них гостра реакція на стрес.