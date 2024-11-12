По Харькову снова ударил вражеский дрон: «прилет» в Слободском районе
Еще один вражеский БпЛА ударил по Харькову. На этот раз «прилет» зафиксировали в Слободском районе.
«Попадания в многоквартирный жилой дом», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что есть повреждение 11-этажного дома. В результате удара пострадала 60-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь на месте.
Напомним, около 14:00 по Салтовскому району ударил вражеский беспилотник. Взрыв в некоторых районах Харькова не слышали. Известно, что пострадали две женщины — у них острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, дрон, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один вражеский БпЛА ударил по Харькову. На этот раз «прилет» зафиксировали в Слободском районе.".