По Харькову снова ударил вражеский дрон: «прилет» в Слободском районе

Еще один вражеский БпЛА ударил по Харькову. На этот раз «прилет» зафиксировали в Слободском районе.

«Попадания в многоквартирный жилой дом», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что есть повреждение 11-этажного дома. В результате удара пострадала 60-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь на месте.

Напомним, около 14:00 по Салтовскому району ударил вражеский беспилотник. Взрыв в некоторых районах Харькова не слышали. Известно, что пострадали две женщины — у них острая реакция на стресс.