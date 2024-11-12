БпЛА «Молния-1» впервые била РФ по Харькову: в чем особенность нового дрона
Оба удара по Харькову днем 12 ноября — по Салтовскому и Слободскому районам — россияне нанесли БпЛА «Молния-1». Это первый случай применения этих дронов по городу, рассказал спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Он отметил, что эти беспилотники небольшие, простые в своей конструкции и дешевые в производстве.
«Он изготовлен из фанеры, пластика и по размеру является чем-то средним между большим дроном и „Шахедом“. Он имеет дальность около 40 км от запуска, может нести вооружение различного типа массой примерно 3-5 кг», — рассказал Чубенко.
Он считает: начало применения этих дронов по городу свидетельствует о том, что россияне не могут достичь успехов на поле боя.
«Наносят удары по гражданской инфраструктуре, по жилым домам с целью терроризирования местного населения. Таким БпЛА каких-то военных целей достичь невозможно, он не может разрушить существенно здание, повредить его, разрушить какой-то военный объект. Фактически ранения от обломков получают гражданские, которые идут по улицам, находятся в своих квартирах», — пояснил Чубенко.
Спикер облпрокуратуры напомнил, что попадание в Салтовском районе зафиксировали в 13:55. Там 55-летняя женщина получила ранение, а 50-летняя — острую реакцию на стресс. В Слободском районе «прилет» был в 15:35 — в одиннадцатиэтажку. Там была ранена 70-летняя женщина.
Ранее в комментарии изданию «Фокус» представитель украинской компании — производителя дронов Виктор Локотков отмечал, что такой БпЛА не имеет GPS-модуля, поэтому требует управления. Если связь с оператором потеряна, дрон может влететь куда угодно.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Дмитрий Чубенко, дрони, дроны, молния, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оба удара по Харькову днем 12 ноября — по Салтовскому и Слободскому районам — россияне нанесли БпЛА «Молния-1». Это первый случай применения этих дронов по городу".