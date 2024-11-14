Шестеро поранених, пошкоджені будинки: наслідки ударів РФ по Харківщині
Під обстрілами РФ за добу опинився Ізюмський, Куп’янський район та Харків. Про це в ранковому звіті повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 09:00 росіяни вдарили по Ізюмському району. У селі Загризове пошкоджений будинок та господарська споруда. А вдень дісталося й Куп’янському району.
“15:35 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV- дрона в авто. Постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини. Ще одне влучання — по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік“, – написав начальник ХОВА.
Також він нагадав про “прильоти” по Харкову. Об 11:30 дрон упав на парковці – пошкоджені 13 авто.
“12:30 м. Харків. БПЛА “Молнія -1″ влучив в багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 4 людини”, – додав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілами РФ за добу опинився Ізюмський, Куп’янський район та Харків. Про це в ранковому звіті повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".